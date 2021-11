米中首脳会談、大きな成果は期待薄－オンラインで日本時間16日午前

バイデン米大統領と中国の習近平国家主席は米東部時間15日夜、オンライン形式で会談する。主要議題で打開に至る可能性は低いものの、制裁措置や台湾を巡る緊張など多岐にわたる問題を取り上げる。

米中の首脳同士が意見を交換するのは今年3回目で、午後7時45分(日本時間16日午前9時45分)に始まる予定。両国は新型コロナウイルスの起源や香港と新疆ウイグル自治区における人権などさまざまな問題で対立している。

バイデン米大統領 Source: Consolidated News Photos

中国外務省の趙立堅報道官は北京で15日開いた定例記者会見で、首脳会談では率直な意見が交換され、両国が協調するやり方を探ることになると説明。中国としては米国の歩み寄りを期待すると述べた。一方で、中国は米国側の台湾に関する誤った言動に反対するとも主張した。

中国の習近平国家主席 Source: Xinhua News Agency

Missing Target China's imports from the U.S. nowhere near the agreed target Source: Bloomberg calculations based on Chinese customs data

人権を守るよう訴える抗議活動(ホワイトハウス前、11月14日)

原題: Sanctions, Trade, Visas: What Biden and Xi May Discuss at Summit、China Says Xi-Biden Talks Will Involve Candid Exchange of Views、*CHINA OPPOSES WRONG WORDS, ACTIONS OF U.S. SIDE ON TAIWAN: ZHAO