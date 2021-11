中国の新築住宅価格が先月、2カ月連続で下落した。世界2位の経済規模を誇る中国で、不動産の低迷が深刻化している。

国家統計局が15日発表した統計によれば、主要70都市の新築住宅価格(政府支援住宅除く)は10月に前月比0.25%低下。9月は同0.08%低下と、2015年4月以来の下落となっていた。

