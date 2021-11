中国不動産開発企業の 融創中国は、保有する文化・観光事業の売却を計画している。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。競合他社と同じく資金繰り難を受けて資産売却を目指す。

非公開情報だとして匿名を条件に話した関係者によると、融創は観光部門の売却を複数の候補に打診したが、交渉は初期段階で、変更の可能性もある。同社はこの4年間でホテルやリゾート、アミューズメント施設などを約650億元(約1兆1600億円)で取得していた。

融創にコメントを求めたが、今のところ返答はない。

