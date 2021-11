石油輸出国機構(OPEC)は最新の月報で、10月の産油量が前月比で日量21万7000バレル増加し、同2745万3000バレルだったと発表した。

OPECと非OPEC主要産油国で構成する「OPECプラス」は、月間40万バレルの増産で合意しており、10月のOPEC増産実績はこの合意に基づく割り当てを満たさなかった。

OPECはまた、今年の需要増加予想を日量16万バレル下方修正し、同570万バレルとした。中国とインドで7-9月(第3四半期)の需要が予想を下回ったことが、全体の予想を引き下げた主な理由だという。

