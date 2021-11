欧州中央銀行(ECB)の政策委員会メンバー、オーストリア中央銀行のホルツマン総裁は10日、「インフレが後退することはあり得るが、(物価目標の2%)より高い時期が長期にわたる可能性を排除できない」と語った。

ホルツマン総裁はロンドンで開かれたイベントで、今後6カ月でユーロ圏のインフレデータからベース効果が消え、高インフレがより持続的なものかどうか明確になるはずだとの見解を示した。

同総裁はインフレ率が2023年か24年に2%を下回ると予想する一方、賃金と物価のスパイラル(悪循環)は起こり得るとしながらも現時点のデータはそれを示していないと述べた。

原題:

ECB’s Holzmann Says Could See Long Period of Inflation Above 2%(抜粋)