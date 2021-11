バイデン米大統領は遅くとも25日の感謝祭までに、来年2月が任期満了のパウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長を続投させるか、新たな議長候補を指名するか決定を下す方針だと、ニュースサイトのポリティコが匿名の複数の関係者を引用して 報じた。

パウエル、ブレイナード両氏とバイデン氏がホワイトハウスで個別面談

原題:Biden to Decide on Fed Chair by Thanksgiving at Latest: Politico(抜粋)