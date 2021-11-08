ＮＹ原油先物は81ドル台後半､0.5％高－米戦略備蓄放出の可能性に注目

ＮＹ原油先物は81ドル台後半､0.5％高－米戦略備蓄放出の可能性に注目Jake Lloyd-Smith
ニューヨーク原油先物相場は、アジア時間８日午前の時間外取引で小幅上昇し、１バレル＝81ドル台後半で取引された。
石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非ＯＰＥＣ主要産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」が、供給拡大の加速を求める米政府の要請に抵抗したことを受け、米国の戦略石油備蓄（ＳＰＲ）放出の可能性に市場は注目している。
ウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物12月限は、シンガポール時間午前７時24 分（日本時間同８時24分）時点で0.5％高の81.68ドルを付けた。
グランホルム米エネルギー長官は７日、米政権がガソリン価格抑制策を検討する過程で、エネルギー情報局（ＥＩＡ）が９日公表する月次調査の内容を考慮すると発言。サウジアラビアがアジア向けの公式販売価格（ＯＳＰ）を予想以上に引き上げたことを受け、独立系石油商社ビトル・グループはＯＰＥＣプラスが「スタンスを変える可能性は低い」と分析した。
原題：
Oil Edges Higher as Traders Weigh Odds of U.S. Stockpile Release（抜粋）