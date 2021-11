サイバーセキュリティー関連のソフトウエアメーカー、米 マカフィーは株式の非公開に向け、プライベートエクイティ―(PE、未公開株)投資会社の アドベント・インターナショナルおよび ペルミラと交渉を進めている。事情に詳しい関係者が明らかにした。

マカフィーが新規株式公開(IPO)を実施し、 再上場してから約1年しかたっていない。詳細は非公開だとして匿名を条件に語った関係者によると、数日以内に発表される可能性があり、マカフィーの株式の価値を100億ドル(約1兆1300億円)超と評価する可能性がある。最終的な合意には至っておらず、交渉は決裂する可能性も残っているという。

ペルミラと、マカフィーの筆頭株主であるTPGの関係者はコメントを控えた。マカフィーとアドベントにもコメントを求めたが、これまでに返答は得られていない。

原題:

McAfee Said in Talks to Go Private Via Deal With Advent, Permira(抜粋)