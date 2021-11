9月の米貿易赤字は809億ドルと、前月の728億ドル(速報値の733億ドルから修正)から拡大した。ブルームバーグがまとめた市場予想の中央値は802億ドルだった。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題:

Trade Deficit in U.S. Widens to a Record as Exports Decline(抜粋)