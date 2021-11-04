【米中ウオッチ】一帯一路に対抗、核弾頭、モメンタ、臆測打ち消し

【米中ウオッチ】一帯一路に対抗、核弾頭、モメンタ、臆測打ち消しBloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。記事を読むには青地のリンクをクリックして下さい。なお、【米中ウオッチ】は11月11日から当面休止します。
- バイデン氏が中国主席批判、Ｇ20・ＣＯＰ26サミット対面不参加は誤り
- バイデン氏が中国一帯一路に対抗、岸田首相が追加拠出表明－ＣＯＰ26
- 中国の核弾頭保有数、予想上回るペースで拡大－米国防総省の報告書
- トヨタ出資の中国モメンタ、２億ドル調達－自動運転技術の開発推進
- 香港と中国本土、来月にも隔離措置なしの往来再開か－ＳＣＭＰ紙
- 欧州議会代表団、初の台湾公式訪問－蔡英文総統と会談へ
- 中国国営メディア、台湾有事迫るとのネット臆測打ち消し－深読み戒め
- 中国政府の食料備蓄要請巡りネット上で臆測－感染拡大や寒波を警戒
- 北京五輪、中国の組織委員会側が取材を妨害－外国人記者クラブが主張
- 佳兆業集団、株価が過去最安値－社債価格も下落
- 中国不動産開発企業３社、債務返済を前倒し－投資家の信頼回復目指す
- 中国の習主席、船舶輸送で国際協力強化すると表明－ＣＣＴＶ
- 米ヤフーも中国撤退、事業・法規環境困難に－リンクトインに続き
- 中国、金融機関のＥＳＧ関連情報開示を推進する必要－証券時報
- 米銀シティが中国で投資銀行業の免許申請へ、数日以内－関係者
- 中国経済は新たな下押し圧力に直面、中小企業支援で減税を－李首相
- 中国恒大の自動車部門、英プロティアンをベデオに売却へ－関係者
- ＬＭＥ銅下落、中国の精錬業者が輸出拡大の見通し－アルミも安い
- 中国、女子テニス著名選手と共産党元幹部の不倫スキャンダルに検閲
- ＲＣＥＰ、来年１月１日に発効－世界ＧＤＰの３割占める巨大経済圏
- 中国の太陽光発電メーカー大手、米税関が10月28日から製品引き留め
- 中国テンセント、初の半導体を公開－ネットコンテンツ分野以外に進出
- バイトダンスの張一鳴氏が会長辞任、中国テク企業の創業者退任相次ぐ
- 中国：10月の財新コンポジットＰＭＩは51.5－前月51.4
- 中国：10月の財新サービス業ＰＭＩは53.8－予想53.1
- ファーウェイがサーバー事業売却で交渉中、米制裁措置響く－関係者
- 中国にディアジオ初のウイスキー蒸留所、23年完成目指す－85億円投資