中国恒大集団の電気自動車(EV)部門、中国恒大新能源汽車集団( 恒大NEV)は、英スタートアップの プロティアン・エレクトリックを電動車メーカーのベデオに売却する合意に近づいている。事情に詳しい関係者が明らかにした。

非公開情報を理由に関係者が匿名を条件に語ったところでは、4日にも売却が発表される可能性がある。

中国恒大集団と恒大NEVからのコメントは今のところ得られていない。ベデオの担当者はコメントを控えた。

原題:Evergrande Auto Unit Is Said to Sell Protean to EV Maker Bedeo(抜粋)