欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は3日、利上げの条件が来年満たされる公算は小さいとの見解を述べ、市場が織り込む来年中の利上げ観測をあらためて退けた。

ラガルド氏はリスボンで講演し、「ECBは政策金利に関するフォワードガイダンスで、利上げ前に満たされているべき3つの条件を明確に示してきた」と指摘。「最近はインフレの加速が見られるものの、中期的なインフレ見通しは引き続き抑制されており、3つの条件が来年に満たされる公算は非常に小さい」と語った。

