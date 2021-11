中国の江西贛鋒鋰業( ガンフォンリチウム)は電気自動車(EV)メーカーの米テスラにリチウム製品を供給する契約を結んだ。

届け出によれば、江西贛鋒鋰業は2022-24年の3年間、テスラに車載電池向け水酸化リチウム製品を供給する。契約金額は明らかにされていない。

実際の供給量や販売価格はテスラの注文に基づき決定する。

原題:China Ganfeng Wins Deal to Supply Tesla With Lithium Products(1)、China’s Ganfeng Wins Deal to Supply Tesla With Lithium Products