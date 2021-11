英銀バークレイズはジェス・ステーリー最高経営責任者(CEO)が退任すると発表した。C・S・ベンカタクリシュナン氏が11月1日付で後任CEOに就任する。規制当局の承認が条件だという。

発表によれば、ステーリー氏は10月29日夜に、故ジェフリー・エプスタイン元被告との関係に関するバークレイズへの説明とそれについてのバークレイズから英金融行動監視機構(FCA)への報告について、FCAと健全性監督機構(PRA)の調査の暫定結果を知らされた。

ステーリー氏はこの結果に対し異議を唱える計画だが、それも踏まえ同氏とバークレイズ取締役会は同氏がCEOと役員を辞任することに同意した。取締役会はこのような事態に「失望している」という。

