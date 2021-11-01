【米中ウオッチ】恒大子会社、スポーツ教室盛況、北京証取、ＢＹＤ

【米中ウオッチ】恒大子会社、スポーツ教室盛況、北京証取、ＢＹＤBloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。記事を読むには青地のリンクをクリックして下さい。
- 中国の不動産会社、今月20億ドルの支払いに直面－恒大の子会社も６日
- 中国の陽光城、ドル建て債支払期限延長探る－不動産各社の苦境続く
- 中国製造業ＰＭＩ、10月も活動縮小示す－電力不足と商品高響く
- 中国国有の大手銀行、７－９月も利益回復続く－不良債権比率が低下
- 中国で子供向けスポーツ教室盛況－学習塾規制後に教育ママが注目
- 米国の政策が米中関係を阻害、王毅外相が米国務長官との会談で主張
- マカオのカジノ収入、10月は今年の最低水準－前年同月比40％減
- 北京証券取引所が11月15日に開業－ＣＣＴＶ
- Ｇ20、エネルギー高やコロナワクチン巡り議論－ローマで首脳会議開幕
- バフェット氏出資のＢＹＤ、新株発行で2000億円余り調達
- 英中首脳が電話会談、相違を認識し「共通利益」分野での協力に合意
- 米国と台湾、半導体サプライチェーン確保で協力－台北の米代表機関
- 中国ファーウェイ、７－９月は38％減収－米禁輸措置の影響根強く