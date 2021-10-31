ウエストパック銀、最大35億豪ドルの自社株買いを計画－通期は増益

オーストラリアの ウエストパック銀行は１日、最大35億豪ドル（約3000億円）と記録的規模の自社株買い計画を発表した。2021年９月通期（20年10月－21年９月）の利益はわずかに予想に届かなかった。

発表資料によると、通期の一部項目を除く利益は53億5000万豪ドルと、前年の26億10000万豪ドルから増加。アナリスト予想は54億2000万豪ドルだった。同行は新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）に対応して計上した貸倒引当金を戻し入れた。期末配当は１株当たり0.60豪ドル。

ピーター・キング最高経営責任者（ＣＥＯ）は、ロックダウン（都市封鎖）が解除され、若干の不確実性は残るものの、豪経済は向こう１年で回復すると予想。「経済再開で累積需要が解き放たれ、消費者支出は大幅に増加する可能性が高い」との見方を示した。

原題： Westpac Plans Record $2.6 Billion Share Buyback, Profit Up (1)、Westpac FY Cash Profit Misses Estimates（抜粋）