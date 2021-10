ゴールドマン、来年７月の米利上げ予想－インフレ長期化理由に

米ゴールドマン・サックス・グループのチーフエコノミスト、ヤン・ハッチウス氏らは、インフレ長期化に伴い米連邦準備制度理事会(FRB)が来年7月に利上げを余儀なくされるだろうとの予想を明らかにした。同社はこれまで米利上げが2023年になると予測していた。



同社のエコノミストは29日遅くに顧客に送付したリポートで、FRBが債券購入プログラムのテーパリング(段階的縮小)終了後の早い時期にフェデラルファンド(FF)金利の誘導目標レンジを0-0.25%から引き上げるだろうと予想。2度目の利上げは22年11月で、その後はFRBが年2回利上げを実施するとしている。

同社エコノミストは新たな予想の主な理由として、米国のインフレがこれまで考えていたよりも長期化する見通しであることを挙げた。テーパリング終了時に、食料とエネルギーを除いた米消費者物価上昇率が依然として前年同月比で4%を上回る見込みだという。



FRBは来週の連邦公開市場委員会(FOMC)でテーパリングを11月か12月に開始すると発表すると市場で予想されている。

Goldman Now Sees Fed Hiking Rates in July as Inflation Lingers(抜粋)