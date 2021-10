英中首脳が電話会談、相違を認識し「共通利益」分野での協力に合意

ジョンソン英首相と中国の習近平国家主席は29日に電話で会談し、環境に優しい技術の開発や持続可能な世界経済の回復支援といった共通利益の分野において協力していくことで合意した。

今週末には20カ国・地域(G20)首脳会議と第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)の開催が控えている。

ジョンソン首相は、COP26では全ての国が気候変動問題に対する取り組みを強化し、炭素ガス排出削減および石炭使用の段階的停止など再生可能エネルギーへの迅速な移行に向け具体的な行動を起こすことが重要だと強調した。

両首脳はまた、アフガニスタン情勢を含む幅広い国際安全保障問題についても協議した。会談後に発表された声明によれば、両氏は「英中関係における相違や課題」を認識。ジョンソン氏は香港での民主主義の衰退や新疆の人権に対する英国の懸念を伝えた。

中国の国営中央テレビ(CCTV)によれば、習氏は会談の中で、英中間の相違を両国が適切に対処し、より良い二国間関係を目指して相互信頼を促進すべきだと述べた。

習氏はグリーン分野および低炭素技術での開発を加速させる決意を表明したという。

原題:China, U.K. Agree to Cooperate on Areas of ‘Shared Interest’

Xi Tells Johnson Managing Differences Is Key to China-U.K. Ties

(抜粋)