バフェット氏出資ＢＹＤ、最大18億ドルの増資模索－独市場で株価下落

中国の電気自動車（ＥＶ）メーカー、ＢＹＤ（比亜迪）が新株発行による最大18億ドル（約2050億円）の増資を模索している。ブルームバーグが入手した条件で分かった。

それによると、１株273.5－279.5香港ドルでのＨ株5000万株発行を目指す。29日の終値を最大7.8％下回る価格水準だ。このニュースを受け、フランクフルト市場に上場するＢＹＤ株は一時4.3％下落した。

資産家ウォーレン・バフェット氏が出資するＢＹＤは今月これまでに香港市場で22％上昇し、ハンセン指数構成銘柄では上昇率トップ。ただ、世界的な半導体不足が理由で旺盛なＥＶ需要に十分対応できず、７－９月（第３四半期）の純利益は前年同期比28％減少した。同社が28日発表した。

原題：

China’s EV Maker BYD Seeks Up to $1.8 Billion in Share Placement（抜粋）