バフェット氏出資ＢＹＤ、最大18億ドルの増資模索－独市場で株価下落

中国の電気自動車(EV)メーカー、BYD(比亜迪)が新株発行による最大18億ドル(約2050億円)の増資を模索している。ブルームバーグが入手した条件で分かった。

それによると、1株273.5-279.5香港ドルでのH株5000万株発行を目指す。29日の終値を最大7.8%下回る価格水準だ。このニュースを受け、フランクフルト市場に上場するBYD株は一時4.3%下落した。

資産家ウォーレン・バフェット氏が出資するBYDは今月これまでに香港市場で22%上昇し、ハンセン指数構成銘柄では上昇率トップ。ただ、世界的な半導体不足が理由で旺盛なEV需要に十分対応できず、7-9月(第3四半期)の純利益は前年同期比28%減少した。同社が28日発表した。

原題:

China’s EV Maker BYD Seeks Up to $1.8 Billion in Share Placement(抜粋)