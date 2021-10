イエレン米財務長官、経済対策の議会通過に自信－インフレは一時的

イエレン米財務長官は、バイデン大統領の経済対策実現のための関連法案を議会が行き詰まりを乗り越えて通過させることを引き続き確信していると述べた。

同長官は29日、20カ国・地域(G20)首脳会議にバイデン氏とともに出席するローマでCNNのインタビューに応じ、「議会が両方のパッケージを通過させると強く期待している」と語った。

イエレン財務長官

バイデン米大統領、1.75兆ドルの経済対策枠組み発表-法案準備へ

イエレン氏はまた、インフレ高進が問題になるような形で長引くことはないとの見解も堅持した。「今でもインフレは一時的だと考えている。ただ、1カ月や2カ月で終わるとは考えていない」と述べた。

米国の前年比のインフレ率は経済が新型コロナウイルス禍から立ち直り供給のボトルネックが解消されるにつれ、2022年後半までには「2%前後のより正常な水準に向かって低下するだろう」と述べた。

イエレン長官は米経済専門局CNBCのインタビューにも応じ、バイデン政権の支出計画がインフレ高止まりの原因になるとは思わないとの認識を示した。支出は増税によって賄われるほか、10年スパンで実施されるため、物価への影響は緩和されると説明。また、医療や子育てなど家計にとって重要なコストを下げるためのパッケージであり、その意味でインフレ抑制的だと続けた。

