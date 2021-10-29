仏ＢＮＰ、９億ユーロの自社株買いへ－株式トレーディング収入79％増

フランスの銀行 ＢＮＰパリバは、７－９月（第３四半期）の株式トレーディング収入が79％増加し、国内市場部門の収入は予想の２倍となった。同行は９億ユーロ（約1200億円）の自社株買いを開始すると発表した。

一方、債券トレーディング収入の落ち込みは大手米銀の平均の２倍だった。２事業の強さと貸倒引当金が予想より少なかったことで、純利益はアナリスト予想を上回った。

欧州中央銀行（ＥＣＢ）による事実上の配当禁止が解除された後、同行は新戦略計画の中で株主還元を増やすことを検討しているとブルームバーグが今月報じていた。今回発表した買い戻しは11月１日に開始し、来年２月８日までに完了させる。同月には2022－25年の新戦略を発表する予定。

同行は投資銀行、中核市場のリテール事業、海外事業からほぼ同額の収益を上げている。第３四半期業績は株取引の増加からの恩恵を他行よりも大きく受けた。ジャンローラン・ボナフェ最高経営責任者（ＣＥＯ）はヘッジファンド顧客との事業を拡大させている。債券トレーディング収入は28％減と米銀勢の13％減よりも大きく落ち込んだ。

リテール事業を含む国内市場部門は手数料上昇や自動車リース部門などの売り上げ増の恩恵を受けた。国際金融サービス部門の収入は減少した。

原題：

BNP Plans $1 Billion Buyback as Equities, Domestic Markets Beat（抜粋）