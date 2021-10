オーストラリア準備銀行(中央銀行)は29日、市場の予想に反して、3年国債の利回りを0.10%前後の目標水準に抑える対応を行わないことを選択した。

利回り目標によるイールドカーブ・コントロール(YCC、長短金利操作)が停止されるとの市場の観測に拍車を掛けかねない動きを受け、2024年4月償還国債の利回りは一時0.56%に上昇した。

原題: RBA Opts Against Defending Bond Target After Yields Surged、*AUSTRALIA APRIL 2024 YIELD RISES TO 0.56% AS RBA DOESN’T BUY