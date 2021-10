ギリアドの７－９月利益、市場予想上回る－レムデシビル売り上げ急増

米 ギリアド・サイエンシズの7-9月(第3四半期)利益はアナリストの予想を大きく上回った。感染力の強いデルタ変異株の広がりで新型コロナウイルス感染症治療薬の売り上げが急増した。

28日の発表資料によると、調整後1株利益は2.65ドル。アナリスト予想は1.77ドルだった。コロナ治療薬「ベクルリー(一般名レムデシビル)」の売上高は19億ドル(約2160億円)と、アナリスト予想(6億3100万ドル)の3倍余りとなった。

ギリアドは通期の1株利益見通しを7.90-8.10ドルに引き上げた。従来予想は6.90-7.25ドル。

乳がんと尿路上皮がんの新薬「トロデルヴィ」の7-9月期売上高は1億100万ドルと、アナリスト予想の1億1300万ドルをやや下回った。

抗HIV薬「ビクタルビ」の売上高は前年同期比20%増の23億ドルと、アナリストの予想(22億ドル強)を上回った。一部製品の特許失効で抗HIV薬全体の売り上げは8%減少した。

ギリアドの株価は時間外取引で一時2%下落。注目されている抗がん剤の2つの臨床試験について、結果の発表は来年にずれ込むとの見通しを示したことが失望された。

同社のスライド資料によると、トロデルヴィの後期試験および「magrolimab」の初期段階の試験結果が公表されるのは来年1-3月の見込み。

