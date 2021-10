ＫＫＲ、サステナブル投資グループを３倍に増員へ－ＥＳＧ重視の流れ

米プライベートエクイティー(PE、未公開株)投資会社 KKRは、環境・社会・ガバナンス(ESG)投資を重視する中、サステナブル投資グループの人員を約3倍に増やす計画だ。

同社でサステナブル投資を率いるエリザベス・シーガー氏によると、同グループは現在の4人から年内に12人に増える予定。このグループは各投資チームと協力し、幅広い資産クラスでサステナブル戦略を進める責任を持つ。最近では、 ブラックストーンのESG責任者だったアリソン・フェントンウィロック氏を採用。KKR初のESGコンプライアンス責任者には、 CVCクレジット・パートナーズに在籍していたダイアン・キム氏が就いた。

サステナブル投資は現在、資産運用業界で最も注目度の高い分野の一つ。 アポロ・グローバル・マネジメントは今月に入り、同社初の最高サステナビリティー責任者(CSO)を任命した。9月にはカーライル・グループやブラックストーンが、ESGデータの標準化と共有に向けて複数の機関投資家顧客との 連携を明らかにしていた。

原題:

KKR to Triple Sustainable-Investing Group With ESG in Vogue(抜粋)