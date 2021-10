米国の7-9月(第3四半期)経済成長は市場予想以上に減速し、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)からの回復期で最も低い伸びにとどまった。サプライチェーンの混乱と新型コロナ感染急増を受け、消費と投資が抑制された。

キーポイント 7-9月の実質国内総生産(GDP)速報値は前期比年率2%増 ブルームバーグ調査のエコノミスト予想中央値は2.6%増 4-6月(第2四半期)は6.7%増



7-9月の成長鈍化には、個人消費が同1.6%増へと急減速したことが反映されている。4-6月は12%増だった。原材料や人員の不足や輸送面のボトルネック、物価上昇、デルタ変異株のまん延が財・サービス支出に影響を与えた。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題: U.S. Posts Weakest Growth of Pandemic Recovery on Supply Woes(抜粋)、U.S. Third Quarter Advance GDP Grew 2.0%; Est. 2.6%(抜粋)