光通信が総額650億円の社債条件決定、起債ラッシュや金利考慮し減額

光通信が28日、総額650億円の３本立て社債の発行条件を決めた。
- 起債したのは５年債と10年債、15年債の３本
- 主幹事によると、年限ごとの発行条件と最終需要は以下の通り
|
|発行利率
|発行額
|最終需要倍率
|５年
|0.20％
|100億円
|約13倍
|10年
|0.80％
|300億円
|約2.2倍
|15年
|1.33％
|250億円
|約2.1倍
- 当初は発行額800億円を上限に需要調査する予定だったが、20日に発行予定額を総額600億円程度に減額
- 大型案件の発行ラッシュや長期金利の上昇などで投資家心理が悪化し、最大800億円の発行に対して投資家から不安の声が出た－主幹事
- 今月はパナソニックによる総額4000億円の劣後債やＮＴＴファイナンスの総額3000億円のグリーンボンド（環境債）、武田薬品工業の2500億円などの起債が相次いだ
- 主幹事によると購入投資家層（販売比率）は以下の通り
|
|中央投資家
|地方投資家
|５年
|生保、信託、投信投資顧問、中央公的（80％）
|地銀、系統下部、地方公的、その他諸法人（20％）
|10年
|生保、信託、投信投資顧問、中央公的（70％）
|系統下部、地方公的、その他諸法人（30％）
|15年
|信託、投信投資顧問（50％）
|系統下部、地方公的、その他諸法人（50％）