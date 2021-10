豪中銀、利回り目標防衛せず－３年国債で0.25％を突破

オーストラリア準備銀行(中央銀行)は28日、3年国債の利回りを0.10%前後の目標水準に抑える対応を見送った。前日発表の7-9月(第3四半期) コアインフレ率が6年ぶりに2%を超えたことを受け、豪国債利回りはこの日急騰した。

豪中銀はこの日、16億豪ドル(約1360億円)相当の長めの国債を購入すると発表したが、2024年4月償還債の買い入れ計画は公表しなかった。3年国債利回りはその後0.25%を上回り、中銀目標の3倍程度に達した。

中銀は先週22日には、2月以来初めて24年4月償還国債を額面10億豪ドル買い入れると発表し、利回り目標防衛に動いていた。

原題: RBA Skips Chance to Defend 2024 Yield Target Despite Rate Bets、*AUSTRALIA APRIL 2024 YIELD SOARS TO TRIPLE RBA TARGET LEVEL