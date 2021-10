S&Pグローバル・レーティングは27日、中国の不動産開発会社、佳兆業集団の格付けを2段階引き下げ「CCC+」とした。従来は「B」。今後1年間に満期となる32億ドル(約3600億円)のドル建て債の借り換えに「重大なリスクがある」と指摘した。

ブルームバーグがまとめたデータによれば、償還期限を最初に迎えるのは今年12月7日の4億ドルで、同社債の価格は香港時間午後5時44分時点で額面1ドルに対し3.1セント下落し58.5セント。9月末には95.5セントだった。

S&Pのアナリスト、イオン・リャン氏は、佳兆業集団の資本構造は、「目先の大規模な債務償還と流動性の悪化、2022年末までの不十分なフリーキャッシュフローを踏まえると持続不可能だ」と説明。資本構造を改善しデフォルト(債務不履行)を回避するためには、資産売却が必要だとも論じた。

中国不動産開発の佳兆業集団、投資家会議をキャンセル-関係者

原題:

Kaisa Cut to CCC+ by S&P on ‘Substantial’ Refinancing Risk (1)(抜粋)