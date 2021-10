米連邦通信委員会(FCC)は中国国有通信会社、 中国電信(チャイナテレコム)の米国内事業免許を取り消した。安全保障を理由とした中国通信会社への締め付けを強化した。

FCCが月例会合で実施した採決の結果は、4対0の全会一致。中国電信の米部門は2002年から事業免許を保持していた。

原題:China Telecom’s Permission to Operate in U.S. Revoked by FCC(抜粋)