インド裁判所、ジー筆頭株主インベスコの主張退ける－総会開催を要求

インドの裁判所は26日、 ジー・エンターテインメント・エンタープライゼズの筆頭株主である米 インベスコ・デベロッピング・マーケッツ・ファンドが求めていたジーの臨時株主総会開催の申し立てを退けた。

国内最大の上場テレビネットワーク企業であるジーは ソニーグループのインド部門との合併交渉を進めることで合意しているが、これを不服とするインベスコはジーの取締役会を刷新するため臨時株主総会の開催を要求していた。

この日示されたムンバイにある高等裁判所の判断に対して、インベスコは控訴することも可能。ジーとソニーはコメントを控えた。インベスコのジー出資比率は18%。

原題: A Media Tycoon Battles to Retain His $4 Billion India Empire (1)、Zee Wins India Court Verdict to Bar Invesco From Calling EGM(抜粋)