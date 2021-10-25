テスラ株が急伸、時価総額ついに１兆ドル突破－ＥＶシフト本格化

テスラ株が急伸、時価総額ついに１兆ドル突破－ＥＶシフト本格化Esha Dey
電気自動車（ＥＶ）メーカー、米テスラの株価が25日の米株式市場で大きく上昇し、時価総額が１兆ドル（約114兆円）以上のエリート企業の仲間入りをした。世界的なＥＶへのシフト加速を背景に株価が急上昇している。
テスラ株は一時、前週末比15％高と日中ベースで３月９日以来の大幅上昇。1045.02ドルと最高値を更新し、10月21日時点の発行済み株式数に基づく時価総額が１兆ドルを超えた。同社以外で時価総額が１兆ドルの大台を超えている米上場企業はアップル、マイクロソフト、アルファベット、アマゾン・ドット・コムの４社。
テスラでは今月に入ってから力強い決算や出荷実績のほか、米レンタカー会社ハーツ・グローバル・ホールディングスによるテスラ車発注、９月欧州販売台数でのセダン「モデル３」の首位獲得など強材料が相次ぎ、株高に寄与した。
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原題：Tesla Touches Trillion Dollar Mark as EVs Go Mainstream (2)（抜粋）