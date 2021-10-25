テスラ株が急伸、時価総額ついに１兆ドル突破－ＥＶシフト本格化

電気自動車（ＥＶ）メーカー、米 テスラの株価が25日の米株式市場で大きく上昇し、時価総額が１兆ドル（約114兆円）以上のエリート企業の仲間入りをした。世界的なＥＶへのシフト加速を背景に 株価が急上昇している。

テスラ株は一時、前週末比15％高と日中ベースで３月９日以来の大幅上昇。1045.02ドルと最高値を更新し、10月21日時点の発行済み株式数に基づく時価総額が１兆ドルを超えた。同社以外で時価総額が１兆ドルの大台を超えている米上場企業はアップル、マイクロソフト、アルファベット、アマゾン・ドット・コムの４社。

テスラでは今月に入ってから力強い 決算や出荷実績のほか、米レンタカー会社ハーツ・グローバル・ホールディングスによるテスラ車 発注、９月欧州販売台数でのセダン「モデル３」の 首位獲得など強材料が相次ぎ、株高に寄与した。

カリフォルニア州バレーホのテスラ販売店（10月19日撮影） Photographer: David Paul Morris/Bloomberg

原題： Tesla Touches Trillion Dollar Mark as EVs Go Mainstream (2)（抜粋）