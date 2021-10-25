【米中ウオッチ】ＵＳＴＲ、銀行に顧客情報開示求める、不動産税

【米中ウオッチ】ＵＳＴＲ、銀行に顧客情報開示求める、不動産税Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。記事を読むには青地のリンクをクリックして下さい。
- 中国貿易政策になお多くの問題点、３年前から改善せず－ＵＳＴＲ
- インテル、米国内の投資計画見直しも－議会の半導体振興策が進まず
- 中ロ艦艇10隻が大隅海峡通過、防衛省確認－日本列島ほぼ１周
- 中国人民銀、短期の資金供給倍増－需要に対応し2000億元
- 香港、銀行に顧客情報の報告求める－国安法違反の疑いで
- ゴールドマン、中国の2022年ＧＤＰ成長率見通し5.2％に－従来5.6％
- 中国経済、投資家の想定より大幅に減速の可能性－来年成長５％未満も
- 中国の新型コロナ感染、向こう数日で状況悪化の見通し－衛生当局
- 中国、非化石エネルギーの利用を全体の80％超へ－60年までの目標
- 中国恒大、広東省の40余りのプロジェクトで建設順調に進むと説明
- 中国、一部地域を対象に不動産税の試験的導入へ－新華社
- 中国大手企業の７－９月決算、勢いに陰りか－原材料価格上昇などで
- 中国恒大、不動産事業の大幅縮小を計画－証券時報
- 中国、オンライン保険販売規制を強化－急成長分野の不正根絶目指す
- 中国ジャンク債、大きく値上がり－恒大の利払い織り込む