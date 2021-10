イタリア政府は国有化した銀行モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナの持ち分売却について、年末に設定されている期限の延長を欧州連合(EU)に要請する準備を進めている。

事情に詳しい複数の関係者によれば、イタリア経済財務省は、ウニクレディトと行ってきたモンテ・パスキ売却交渉が24日に決裂したことを受け、売却期限の延長要請を準備している。

ウニクレディト、イタリア政府とのモンテ・パスキ買収交渉が決裂

経済財務省の報道官はコメントを控えた。

原題:Italy Plans to Ask EU For Extension on Paschi Sale Deadline(抜粋)