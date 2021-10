ロシア中央銀行は22日、7月以降で最大規模の利上げを発表した。インフレに減速の兆しが見られない中で、市場予想を上回る利上げに踏み切った。

政策金利は0.75ポイント引き上げられ、7.5%となった。利上げは6会合連続。ブルームバーグが調査したエコノミスト44人のうち0.75ポイントの利上げを予想したのは1人だけで、残りは0.25-0.5ポイントの利上げを見込んでいた。

中銀は今後数回の会合での追加利上げの可能性を示唆。来年の政策金利見通しは平均で7.3-8.3%とし、従来の6ー7%から引き上げた。

No Relief Russian inflation continues to grow despite interest-rate hikes Source: VTB Capital based on Rosstat's weekly numbers

原題:*BANK OF RUSSIA: RATE HIKES POSSIBLE AT NEXT MEETINGS、*BANK OF RUSSIA SEES 2022 AVERAGE KEY RATE 7.3%-8.3%; SAW 6%-7%、 Bank of Russia Surprises With Bigger-Than-Expected Rate Hike(抜粋)