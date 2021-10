ブラックストーン社長、米インフレ長期化を警告－当初予想より根強い

米投資会社 ブラックストーン・グループのジョナサン・グレイ社長は21日、インフレが当初予想より持続的かつ広範囲になりつつあるのは間違いないと述べた。ブルームバーグTVとのインタビューでの発言。

同氏はインフレ高進について、米政府による新型コロナウイルス対応の景気刺激策に伴いマネーサプライ(通貨供給量)が増加したことが理由の1つだと指摘。さらに構造的な供給不足で拍車が掛かっていると語った。

英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)のグレイ社長とのインタビューによると、ブラックストーンはプライベートエクイティー(PE、未公開株)投資先企業に対し、インフレ高進とサプライチェーン混乱の継続に備えるようアドバイスしている。同社は各企業との間で、サプライチェーンを引き寄せておくことや在庫を多めに確保することについて協議しているという。

