ＬＭＥニッケルが７年ぶり高値、供給懸念強まる－アルミは３日続落

20日のロンドン金属取引所(LME)のニッケル相場は上昇し、7年ぶりの高値を付けた。新型コロナウイルス感染沈静化に伴う経済再開で回復した需要を満たすには供給が足りないとの懸念が強まった。

ニッケル生産大手 ヴァーレはカナダの鉱山でのストライキを理由に、今年の生産予想を引き下げた。精製ニッケル生産最大手のノリリスク・ニッケルは7-9月(第3四半期)の生産が前年同期比で23%減少したと 発表。世界2位のニッケル生産国であるフィリピンは今年の生産について、天候不順などが響き、年平均を10%下回る可能性があるとの見通しを示した。

LMEのニッケル相場は4.6%高の1トン=2万963ドルと、2014年5月以来の高値で引けた。

一方、LMEのアルミニウム相場は3営業日続落し、1.4%安の3069.50ドルで終了。中国がエネルギー危機対応で一連の措置を打ち出したことが影響した。LMEの他の主要金属は上昇した。

原題: Nickel Surges to Highest in Seven Years as Supply Dwindles、Aluminum’s Rally Pauses After China Moves to Tame Energy Crisis(抜粋)