20日の香港株式市場で、中国のテクノロジー大手から成る株価指数が4営業日続伸。 アリババグループなどの値上がりが目立っている。

香港のハンセンテック指数は一時3.1%上昇と約1カ月ぶりの高値。前日に主要なテクニカル水準を今年6月以降で初めて上回っていた。アリババは一時9.2%高。

原題:

Hang Seng Tech Index Jumps as Much as 2.7%, Led by Alibaba(抜粋)