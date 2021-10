リッチモンド連銀総裁、雇用主が引き締まった労働市場に殺到

米リッチモンド連銀のバーキン総裁は19日、米雇用主は低賃金労働者を中心に賃金を引き上げており、人員補充に向けて採用条件も見直していると指摘した。新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)に伴う人材不足が背景。

サウスカロライナ商工会議所の年次労働力開発シンポジウム向け講演テキストでバーキン総裁は「下級職の力強い賃金引き上げや教育機会、育児分野の福利厚生拡大など、より改善された柔軟な労働条件を目にしている」と指摘した。

また「比較的賃金が安く学歴が低めの労働者向けの留保賃金は、パンデミック後に大幅に上昇した。潜在的な被雇用者はより高い報酬、福利厚生、職場の柔軟性を期待している」とした。

米国の全人口に占める雇用の比率については、現時点で2000年の64.7%が最高だが、労働市場参加への障害が取り除かれることで現在の58.7%から上昇する可能性があると述べた。

さらに「雇用について主な障害は4つあると聞いている。ミスマッチと家族の世話、健康、インセンティブだ。こうした問題はいずれもパンデミック前から存在したが、この1年半に深刻化したと言える」と語った。

バーキン総裁は今年の連邦公開市場委員会(FOMC)で投票権を持つが、講演テキストでは金融政策の見通しに直接触れていない。

