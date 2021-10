北朝鮮、新型ＳＬＢＭ試射を確認－「国防技術の高度化」誇示

北朝鮮は19日に新型の潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)の発射実験を行ったことを確認した。これによって「誇りと栄光」を手にしたとしている。

国営朝鮮中央通信(KCNA)は20日、5年前に最初のSLBMが試射された潜水艦「8・24英雄艦」から今回も発射され、「共和国の軍事的な強さを示した」と伝えた。発射実験は東海岸沖で実施され、国防科学院は「誇りと栄光を手にし、党中央委員会に忠誠」を尽くしたとしている。

KCNAが掲載した10月19日のミサイル発射実験の様子

KCNAによれば、今回の試験には側面および滑空跳躍の機動をはじめとする「多くの進化した操縦誘導技術」が含まれ、「国防技術の高度化と海軍の水中作戦能力向上に大きく貢献する」としている。

朝鮮労働党の劉進(ユ・ジン)軍需工業部長が発射実験を指導し、金正恩総書記は立ち会わなかった。

韓国の聯合ニュースによると、19日発射のミサイルの飛行距離は約590キロメートルで、高度は約60キロに達したと推計されている。匿名の関係者を引用して伝えた。

北朝鮮の弾道ミサイル、SLBMの可能性-岸田首相「強く非難」

原題: North Korea Claims It Fired ‘New’ Ballistic Missile From Sub、N.Korea Confirms Tuesday Launch of Submarine Missile: KCNA(抜粋)