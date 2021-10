【欧州市況】株反落、中国税制巡る懸念で高級品株安い－ドイツ債下落

18日の欧州株は反落。高級ブランド株が売られた。中国が不動産税を巡る計画を示唆したほか、同国の経済統計も失望を誘った。

ストックス欧州600指数は0.5%安。フランスの高級ブランド、LVMHモエヘネシー・ルイヴィトンやケリングはいずれも下落した。中国での富の格差是正を巡る動きに対して神経質な展開となった。また、中国の国内総生産(GDP)の伸びが鈍化し、景気回復が一段と腰折れするとの不安も株安の要因となった。この日の業種別株価指数はいずれも下落。自動車や旅行銘柄が大幅安となった。

欧州債市場ではイングランド銀行(英中央銀行)のベイリー総裁の発言に反応して、英国の利上げ観測が強まっている。ベイリー総裁は17日、エネルギー価格高騰は物価圧力が長期化することを意味するとして、インフレ圧力を抑制するため中銀が「行動する必要」が生じると述べた。

短期金融市場は、イングランド銀による来月22ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)の利上げを織り込んでおり、12月には36bpの引き締めを見込んでいる。2022年末には政策金利が1.25%に達している見通しだ。

また欧州中央銀行(ECB)による利上げ見通しも引き上げられ、短期金融市場は来年10月の11bp引き締めを織り込んでいる。

この日のドイツ債、イタリア債は下げ幅を縮小した。

主要国債の利回り ドイツ10年債利回りは2bp上昇してマイナス0.15% イタリア10年債利回りは3bp上昇して0.90% フランス10年債利回りは2bp上昇して0.20% 英10年債利回りは2bp上昇して1.13%

原題: European Stocks Fall as China Tax Risks Weigh on Luxury Shares(抜粋)、Money Markets Bet on November BoE Hike; End-of-Day Curves(抜粋)