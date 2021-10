【欧州市況】株は週間で３月以来の大幅高、決算好感－欧州債は下落

15日の欧州株は5週ぶりの高値に上昇。週間ベースでは3月以来の大幅高となった。今決算発表シーズンでこれまでの結果から投資家は回復の持続に確信を強めた。

ストックス欧州600指数は0.7%上昇。週間ベースでは2.7%上昇した。この日は旅行や銀行、小売株が上げをけん引した。特に銀行株の指数は2020年2月以来の高水準を記録し、新型コロナウイルス危機による下げを取り戻すまで0.1%内に迫った。

欧州債はユーロ圏国債がイタリア債を中心に下落したが、英国債はアウトパフォームした。ドイツ債は週間ベースで8月以来となるプラスを記録したが、この日の下げで上げ幅を縮小した。

欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのビルロワドガロー・フランス銀行(中銀)総裁は、既存の資産購入プログラムには属さない「不測の事態に備えた選択肢」を用意し、パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)の柔軟性を維持する必要があるとの 見解を示した。

またECB政策委メンバー、ウンシュ・ベルギー国立銀行(中銀)総裁は金融政策手段の柔軟な運用についてECBには実績があり、コロナ危機後もそのアプローチを継続するとの 見解を示した。

主要国債の利回り ドイツ10年債利回りは2bp上昇してマイナス0.17% イタリア10年債利回りは4bp上昇して0.87% フランス10年債利回りは3bp上昇して0.17% 英10年債利回りは6bp上昇して1.10%

ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)

原題:European Stocks Rise for Best Week Since March on Earnings Boost(抜粋)、Bunds Fall, Still Outperform Gilts and USTs; End-of-Day Curves(抜粋)