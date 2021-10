10月の米ミシガン大学消費者マインド指数(速報値)は71.4と、前月の確定値72.8から低下した。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は73.1だった。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題:Consumer Sentiment in U.S. Falls to Second-Lowest Since 2011(抜粋)