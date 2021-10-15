バイデン米大統領と政権高官ら、英グラスゴーのＣＯＰ26に出席へ

バイデン米大統領と政権高官ら、英グラスゴーのＣＯＰ26に出席へJennifer Epstein
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バイデン氏はＧ20首脳会議出席に先立ちローマ教皇と会談の予定
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ＣＯＰ26出席の高官はブリンケン国務長官やケリー大統領特使ら
英スコットランドのグラスゴーで31日に開幕する国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議（ＣＯＰ26）にバイデン米大統領と政権高官が出席する。ホワイトハウスの発表によれば、大統領の英国訪問は11月１、２両日。
ＣＯＰ26に出席する米高官はブリンケン国務長官、ブティジェッジ運輸長官、グランホルム・エネルギー長官、リーガン環境保護局（ＥＰＡ）長官、ビルサック農務長官、ハーランド内務長官、イエレン財務長官、パワー国際開発局（ＵＳＡＩＤ）局長、スピンラッド海洋大気局（ＮＯＡＡ）局長、ランダー科学技術政策局（ＯＳＴＰ）局長、ケリー大統領特使（気候変動問題担当）、マッカーシー気候変動担当顧問ら。出席者についてはＣＮＮが最初に報じた。
また、バイデン大統領は10月29日にバチカンでローマ教皇フランシスコと会談の予定。30、31両日にはローマで開かれる20カ国・地域（Ｇ20）首脳会議に出席する。
原題：Biden Will Send 12 Senior Officials to UN Climate Summit（抜粋）