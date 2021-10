中国人民銀行(中央銀行)は15日、中期貸出制度(MLF)を通じて1年物資金5000億元(約8兆8500億円)を金融システムに供給した。供給額は同日に満期を迎えるMLF資金と同じ。

ブルームバーグの調査でアナリスト8人中5人が予想した通りとなった。MLF資金の金利は2.95%に据え置かれた。

人民銀の易綱総裁は13日の20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議で、中国の穏健な金融政策は質の高い経済発展を支援するため、「柔軟かつ的確、合理的で適度」なものになると述べ、中国のインフレは全般的に「緩やか」だと説明した。

原題:PBOC Keeps Status Quo on Liquidity With Policy Loan Rollover、PBOC Offers 500b Yuan of MLF; 500b Yuan of MLF Due in Oct. (抜粋)