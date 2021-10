14日の米株式市場で、米ボーイングが下落。ダウ・ジョーンズ通信(DJ)は事情に詳しい複数の関係者の話として、ボーイングが中型機787(ドリームライナー)で見つかった新たな問題に対応していると報じた。

新たな問題は特定のチタン製部品に関連しており、過去3年間に製造された787において規定された強度を下回っているという。

ボーイングはDJに対し、会社として生産面で改善を続けており、社内の基準を引き上げていると説明した。

原題:Boeing Shares Drop on Report of New Dreamliner Defect (1)(抜粋)