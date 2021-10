ボウマンＦＲＢ理事、早ければ11月会合でのテーパリング開始を支持

1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。

米連邦準備制度理事会(FRB)のボウマン理事は13日、「景気回復が私の予想通り続くなら、資産購入のテーパリング(段階的縮小)を年内に開始する決定を現時点で支持する」と述べ、早ければ11月2、3両日に開かれる次回の連邦公開市場委員会(FOMC)会合での決定が「望ましい」との考えを示した。

ボウマン理事はサウスダコタ州立大学主催のイベント向けの講演テキストで、「当局の資産購入継続が米経済にもたらすメリットよりも、潜在的コストの方が大きくなっている可能性に私は留意している。特に住宅や株式相場のバリュエーションへの圧力につながりかねない点をとりわけ懸念している」とコメント。「景気拡大が予想通り続いた場合、来年半ばまでに資産購入を終了するテーパリングのペースを支持する」と語った。

ボウマンFRB理事 Photographer: Zach Gibson/Bloomberg

同理事はまた、「現時点で見られるさまざまな供給のボトルネックが徐々に解消されるのに伴い、毎月のインフレ指標は今年見られた高い水準からさらに鈍化していくだろう。それでもなお私は供給に関連した物価圧力が予想より長引きかねない大きなリスクがあると認識している」と述べた。

原題:

Bowman Backs Fed Starting to Taper as Soon as November Meeting(抜粋)