米航空株下落、燃料コスト上昇が業績圧迫とデルタ航空警告

13日の米株式市場で デルタ航空の株価が1年ぶりの大幅下落となり、S&P500種株価指数の構成銘柄で最大の値下がり率を記録した。燃料コスト上昇が10-12月(第4四半期)の利益を圧迫すると警告したことが材料視された。他の航空株も売られた。

新型コロナウイルスのデルタ変異株が依然需要の重しとなっているものの、パンデミック(世界的流行)が始まって以後、デルタ航空は政府支援を除いたベースで初めて四半期で黒字を確保した。

デルタ航空機(ニューヨーク州ラガーディア空港、8月2日)

13日の発表によると、7-9月(第3四半期)は13億ドル(約1500億円)の政府支援を除いた純利益が1億9400万ドル(1株当たり30セント)。ブルームバーグ集計データによると、1株利益のアナリスト予想平均は17セントだった。航空各社はパンデミック期に連邦政府の金融支援を受けて黒字を計上している。

ただデルタ航空は10-12月(第4四半期)について、主にジェット燃料コスト上昇が要因で赤字に転落する可能性が高いと警告。7-9月期に平均で1ガロン=1.94ドルだった燃料コストが最大2.40ドルに上昇すると予想する。

エド・バスティアンCEO

エド・バスティアン最高経営責任者(CEO)は取材に対し「それは10-12月期に黒字を計上する能力の制約になるだろう。現在の燃料コストの水準であれば、若干の赤字になりそうだ」と指摘した。燃料価格は今年60%上昇しているという。

デルタ航空の株価終値は5.8%安の41.03ドルと、下落率は昨年10月26日以来最大。 アメリカン航空グループと ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングスもS&P500種の下落率番付で10位圏内に入った。

