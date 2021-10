台湾国防部が警告、過度の中国軍機接近にはより厳しい対応－報告書

台湾国防部(国防省)は立法院(議会)向けに準備した報告書で、中国人民解放軍の航空機や船舶が台湾に過度に近づけば、台湾軍はより厳しい対応をするとの方針を示した。

ブルームバーグ・ニュースが確認した報告書によれば、台湾軍は航空機や船舶などを活用した複数のアプローチを採用し、柔軟性を高め、軍事力を保持し、紛争や事故のリスクを低減する。

台湾軍はまた、長距離の航空機ミサイルや長距離スタンドオフ兵器の調達を続け、空中戦の優位性を確保するとともに、陸上・船舶・空中発射の対艦兵器の調達も継続するという。

中国は台湾の防衛力を「まひ」させ得る-国防部の年次報告書

中国は今年、台湾の防空識別圏(ADIZ)に600回余り侵入し、そのうち149回は10月1-4日に行われたと報告書は指摘。中国による行動の目的は、台湾軍の負担を増やし、台湾側の士気を低下させ、米国に対し中国の軍事力を誇示することだと分析した。国防部長(国防相)は報告書を立法院に14日に提出する予定。

邱国正国防部長は今月、中国が台湾を攻撃するコストは2025年までに最も小さくなり、その時までに中国は完全な侵攻能力を持つことになると立法院で証言している。

原題:Taiwan Warns of Tougher Response if China Flights Get Too Close、China Has Capability to Attack Taiwan: Taiwan MND (抜粋)