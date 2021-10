1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。

香港取引所は13日、台風18号(アジア名:コンパス)の影響で午前中の証券取引を遅らせると発表した。デリバティブ(金融派生商品)市場の取引も遅れる。

香港天文台によると、熱帯低気圧警報は3番目に高い「8」で、午前中は解除されない。香港取引所は、香港時間正午(日本時間午後1時)時点で、警報「8」の発令が続く場合、13日の取引は終日中止するとしている。

香港(12日)

原題:HKEX Delays Morning Trading Session as Storm Signal 8 in Force、 H.K. Delays Market Trading, Shuts Schools on Typhoon Kompasu (抜粋)