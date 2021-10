英スタンダードチャータードのウィリアム・ウィンターズ最高経営責任者(CEO)は12日、中国の不動産開発会社、中国恒大集団を巡る動揺がシステミック危機に至ることを中国政府は容認しないとの見方を示した。

ウィンターズCEOは、ロンドンでブルームバーグテレビジョンとのインタビューに応じ、「(中国の)不動産セクターへの懸念されるエクスポージャー」はないとした上で、「今が中国にとって何かリーマンのような瞬間だというこの考えだが、中国が率直にそれほど愚かだとは思わない」と発言した。

原題:China Not ‘Dumb’ Enough for Lehman Moment, StanChart CEO Says